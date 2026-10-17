Kahramanmaraşlılar Derneği Gölbaşı'nda açıldı, törene Bakan Kirişci katıldı

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Kahramanmaraşlılar Derneği, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Derneğin açılışına ilişkin davette, siyaset, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarından isimler yer aldı.

Davetliler arasında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Milletvekili Tuba Köksal, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bayram Duman, MHP KAÇEP Başkanı Zahide Erdan ve yönetimi, MHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Yüksel Güler ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği Gölbaşı Şube Başkanı Erdal Aydoğdu bulundu.

Dernek Başkanı İsmail Akbaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışla birlikte faaliyete başlayan derneğin, Ankara'da yaşayan Kahramanmaraşlılar arasındaki sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA