Kahramanmaraş ve Adıyaman'da art arda iki korkutan artçı sarsıntı meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, saat 05.23'de 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Öte yandan Adıyaman'da da saat 07.15 itibarıyla 4.2 büyüklüğünde bir artçı şok yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre; Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 05.23 olarak açıklanırken derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

ADIYAMAN'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan, Adıyaman'da da 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. 07.15'te meydana gelen depremin derinliği 6.4 kilometre olarak kaydedildi.

11 BİNDEN FAZLA ARTÇI OLUŞTU

AFAD'ın verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı oluştu.