Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 8 öğrenci ve bir öğretmen için Van'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Eğitim sendikaları, saldırıları lanetleyerek eğitim çalışanlarının güvenliği için mücadele edeceklerini duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ'taki okul saldırısında yaşamını yitiren 8 öğrenci ve 1 öğretmen için Van'ın Erciş ilçesindeki Kara Yusuf Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazı sonrası Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü-Sen, Yurt Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen ve Genç Eğitim-Sen tarafından basın açıklaması yapıldı. Sendikalar adına basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Cemal Aslan okudu. Yaşanan olayla ilgili duydukları acıyı dile getiren Aslan, "Siverek'te ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılar; öğretmenlerimizi, eğitim çalışanlarımızı, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan karanlık bir tehdidin açık göstergesidir. Farklı şehirlerde yaşanan bu acı olaylar, artık karşı karşıya olduğumuz tablonun münferit değil, sistematik bir sorun olduğunu göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve eğitim çalışanlarımızı hedef alan bu menfur saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Burada bulunan Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü-Sen, Yurt Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen ve Genç Eğitim-Sen olarak; tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve eğitim kurumlarımızın güvenliği sağlanana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

Gülistan Doku olayını aydınlatacak gelişme: İtirafçı olmayı kabul etti
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın mesajı damga vurdu: Toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın sözleri damga vurdu

Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu

Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi
Okula bıçakla girmeye çalışırken polis tarafından böyle yakalandı

Okul önünde bekleyen polis son anda fark edip böyle müdahale etti
Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın mesajı damga vurdu: Toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın sözleri damga vurdu

Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu

Ani ölümü şüpheli bulundu

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var