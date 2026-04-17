Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı

KAHRAMANMARAŞ'taki okul saldırısında yaşamını yitiren 8 öğrenci ve 1 öğretmen için Van'ın Erciş ilçesindeki Kara Yusuf Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazı sonrası Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü-Sen, Yurt Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen ve Genç Eğitim-Sen tarafından basın açıklaması yapıldı. Sendikalar adına basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Cemal Aslan okudu. Yaşanan olayla ilgili duydukları acıyı dile getiren Aslan, "Siverek'te ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılar; öğretmenlerimizi, eğitim çalışanlarımızı, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan karanlık bir tehdidin açık göstergesidir. Farklı şehirlerde yaşanan bu acı olaylar, artık karşı karşıya olduğumuz tablonun münferit değil, sistematik bir sorun olduğunu göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve eğitim çalışanlarımızı hedef alan bu menfur saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Burada bulunan Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü-Sen, Yurt Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen ve Genç Eğitim-Sen olarak; tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve eğitim kurumlarımızın güvenliği sağlanana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

