Kahramanmaraş'taki orman yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını 12 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Dulkadiroğlu ilçesi Kabasakal Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları çerçevesinde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma da destek vermiş, ihbar üzerine bölgeye 7 helikopter, 16 arazöz ve 150 personel ile müdahale edilmişti. Yaklaşık 12 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangını söndürüldü. Orman Genel Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'ndaki orman yangını kahramanlarımızın müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı' denildi.