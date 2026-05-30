Maraş saldırısında kaybedilen çocukların ailelerinden ortak mezar ziyareti

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da okula düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren çocukların aileleri, aynı saldırıda ölen 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'deki mezarını ziyaret etti.

Yeşil'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan mezarına gelen aileler, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'i ziyaret ederek taziyelerini bildirdi. Yeşil'in kabrine çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Baba Abdullah Cevdet Yeşil, gazetecilere, saldırıda ölen diğer çocukların anne babalarının ziyaretinden mutlu olduğunu söyledi. Kurban Bayramı'nın bu yıl kendileri için bayram olmadığını dile getiren Yeşil, "Biz bayram yapmadık. Hiçbir ailemiz yapmadı ama birlik ve beraberlik içinde, çok şükür dayanışma içinde yaşamaya çalışıyoruz." dedi.

Saldırıda ölen Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör de "Evet bayram diyorlar. Bize bayram değil diyoruz tekrar. 10 çocuğumuz katledildi. Ağır yaralı olanlar var. Ben ağır yaralı durumda olan insanların ailelerine de çok geçmiş olsun diyorum. İnşallah şifa bulurlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Yani gelecek planları bizim için bitti. Biz şu anda mezar taşına bakıyoruz." diye konuştu.

Saldırıda ölen Belinay Nur Boyraz'ın babası Murat Boyraz, acılarının taze olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bayramda bizim elimizi öpmesi, bizi ziyaret etmesi gereken çocuklarımızı, biz mezarları başında ziyaret ettik ve burada kader arkadaşı olduğumuz, kader yoldaşı olduğumuz Abdullah beyi de aynı şekilde ziyaret ettik. Acımızın tarifi yok. Acımızın büyüklüğünü anlatmaya kelimeler kifayetsiz geliyor. Devlet büyüklerimizin bu acılarımıza bir nebze su serpmesini istiyoruz."

Ziyarete, AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba da katıldı.

Olay

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 9 öğrenci yaşamını yitirmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, eğitimlerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrenciler için ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.