Kahramanmaraş'taki okula yönelik saldırı
Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından, saldırganın babası Uğur Mersinli gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kahramanmaraş'ta okula yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.
Onikişubat ilçesindeki saldırının ardından Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli de gözaltına alındı.
