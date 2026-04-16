Şenol Sunat: Milli Eğitim Bakanı İdeolojik Başka İşlerle Uğraşacağı Yerde Önlemler Almalıydı

(KAHRAMANMARAŞ) - Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, okul saldırısının gerçekleştiği Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Hastanede yaralı öğrencileri ziyaret eden ve ailelerle görüştüklerini belirten Sunat, "Milli Eğitim Bakanı ideolojik başka işlerle uğraşacağı yerde uzun süredir Meclis'te gündeme getirdiğimiz, okul güvenliğinin çok önemli olduğunu hatta eski uzman çavuşların en azından belli okullarda istihdam edilmesinin çok önemli olduğunu ifade ettiğimiz süreçlerde geçici önlemler almış olmalarının doğru olmadığını ifade ettik" dedi.

İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin gelişmeleri yerinde takip etmek üzere kente geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören yaralı öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan ve ailelerle bir araya gelen Sunat, saldırıyla ilgili ihmaller zinciri ve yönetim anlayışına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Sunat, açıklamasında şunları söyledi:

"Okula çocuklarını yollayan, güvenli bir şekilde çocuklarının okul hayatının devam etmesini isteyen velilerin bu haberle nasıl yandıklarını görmek gerçekten üzücü. Bir öğretmenimizi kaybettik. İnşallah bu kötü günleri bir daha yaşamayız. Hem eğitim sistemindeki çöküş hem Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve sosyal çözülme yaşadığı bu süreçte bir de okullarımızda ard arda gelen bu olayları değerlendirdiğimizde yeterli önlemlerin alınmadığını hepimizin çok iyi değerlendirmesi lazım. Milli Eğitim Bakanı ideolojik başka işlerle uğraşacağı yerde uzun süredir Meclis'te gündeme getirdiğimiz, okul güvenliğinin çok önemli olduğunu hatta eski uzman çavuşların en azından belli okullarda istihdam edilmesinin çok önemli olduğunu ifade ettiğimiz süreçlerde geçici önlemler almış olmalarının doğru olmadığını ifade ettik. Aynı şekilde psikolojik danışmanların, rehberlik öğretmenlerinin okullarda öğrenci sayısına göre istihdam edilmesi gerektiğini söyledik. Okul idaresinin yine çok tecrübeli kişilerden oluşması gerektiğini ifade ettik ama bildiklerini okuyorlar. Burada tabi ki siyaset yapmıyoruz ama bunları çok teferruatlı değerlendireceğiz."

