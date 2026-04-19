Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı: Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur Görevden Alınmıştır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını açıkladı. Olayın araştırılması için inceleme ve soruşturma süreçleri devam ediyor.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda yaşanan elim saldırıya ilişkin süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir."

Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

