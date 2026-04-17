Kahramanmaraş'taki Okul Saldırganının Poligonda Atış Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin, saldırıdan 2 gün önce poligonda atış yaptığına dair görüntüler gün yüzüne çıktı. Mersinli, olayda polis başmüfettişi olan babasına ait silahları kullandı.
Polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle Ayser Çalık Ortaokulu'nda rasgele ateş açarak 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin, olaydan 2 gün önce pazartesi günü poligonda atış talimi yaptığı saptandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntülerde saldırgan Mersinli, poligondaki hedefe ateş ettiği anlar yer alıyor.