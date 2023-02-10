Kahramanmaraş'taki fay kırığı depremin şiddetini gözler önüne serdi

Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde kilometrelerce uzanan fay hattındaki kırık, 10 ilimizde büyük yıkımlarına neden olan depremlerin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye, 6 Şubat'ta şiddetli depremlerle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Bölgede ekipler bir an olsun umutlarını yitirmeden göçük altındaki depremzedelere ulaşmaya çalışıyor.

DEPREMİN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN KIRIK

Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde kilometrelerce uzunlukta olan kırık ise depremin boyutunu gözler önüne serdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fayın yüzey kırığını Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında tespit ettiklerini bildirdi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Öte yandan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuştu. Tatar, "Doğu Anadolu fay zonunun değişik fay kolları üzerinde şu anda yer kabuğu yaklaşık 400 kilometrelik bir hat boyunca, kabaca yaklaşık 8-10 kilometrelik bir derinlik boyunca özellikle 3-4 metre bir deformasyona uğradığını görüyoruz." dedi.

İşte Kahramanmaraş'taki o fay kırığı;