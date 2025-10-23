Haberler

Kahramanmaraş'taki Deprem Davasında Yargılama Devam Ediyor

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin ölümüne sebep olan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 2026'ya ertelendi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu, 4'ü tutuksuz, 2'si firari, 9'u kamu görevlisi 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katıldı. Firarilerin yanı sıra tutuksuz sanıklar da duruşmada yer almadı.

Mahkeme başkanı, dosyanın gönderildiği bilirkişiden henüz raporun gelmediğini belirtti.

Duruşmada savunma yapan sanık Tevfik Tepebaşı, suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine, tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanığın mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı 26 Ocak 2026'ya erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
