Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne neden olan 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu ve tutuksuz sanıkların halinin devamına karar verdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin 2'si kamu görevlisi 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hasan Çam ile müştekiler ve taraflar avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Y.K. ve M.Y. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, diğer tutuksuz sanıklar duruşmada yer almadı.

Sanık Hasan Çam, önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talep etti. Diğer sanıklar da savunmalarında önceki beyanlarını yineleyerek beraatlerini istedi.

Depremlerde 4 yakınını kaybeden müşteki Tuğba Erdemoğlu ise duruşmaları başından beri takip ettiğini belirterek, binanın denetlenmeden yapıldığını ve projede yer almayan bir asma kat inşa edildiğini öne sürdü.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar, 2 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
