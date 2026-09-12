Haberler

Kahramanmaraş'ta ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
+28 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dereli Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 32 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz

Yavaş'tan Erdoğan resti: Görüşmeye devam edeceğiz
Soykırımcı İsrail yine vahşet saçtı! 7 aylık hamile kadını canice katlettiler

Genç anne karnındaki bebeğiyle katledildi!
Yemen ordusu, silah ve füze taşıyan Husilere ait onlarca tırı hedef aldı

Savaş giderek şiddetleniyor! Füze taşıyan onlarca araç böyle vuruldu
Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler

Acılı aileden kiracı hakkında olayın seyrini değiştirecek sözler
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'nin Arda için söylediklerine bakın
Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

Bir okulda daha kuruldu! Artık öğrenciler böyle girecek