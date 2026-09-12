Kahramanmaraş'ta ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Dereli Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 32 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA