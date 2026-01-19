Bakan Kurum'dan 'Afet konutları' paylaşımı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapımı tamamlanan afet konutlarının görüntüsünü paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ı yeniden ayağa kaldırıyor. Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), depremin yıktığı Onikişubat ilçesinde rezerv alan olan Binevler Mahallesi'nde 32 bloktan oluşan yeni bir yaşam alanı inşa etti. 768 konut, 86 dükkan ve 1 ticaret merkezinden oluşan mahallede hak sahibi vatandaşlar, güvenli konutlarına yerleşiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından tamamlanan Binevler Mahallesi'nde evlerine yerleşenlerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, mesajında ev sahibi Ahmet Erkal'ın "Dün bizi yıkan bu yerde, yeniden ayağa kalktık" sözüne yer verdi.

'HİÇ YALNIZ HİSSETMEDİK'

Görüntülerde yer alan hak sahibi Ahmet Erkal, inşa sürecinde çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Bayağı gayretli bir çalışma içindeydiler. Perde betonları gördük. Çalışmaları gördükçe devletin yanımızda olması bizi son derece memnun ediyordu. Hiç yalnız hissetmedik. Allah razı olsun devletimizden de çalışanlarından da. Çok memnunuz. Eski komşularımızla birlikte olmamız da bizi son derece memnun etti. 1 yıldan beri zaten kiradaydık. Bir an önce bitmesini arzu ediyorduk. O arzumuz da yerine geldi. Dün bizi yıkan bu yerde, yeniden ayağa kalktık. Artık umutluyuz" dedi.