Haberler

Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon, siber suçlarla mücadele ekiplerinin koordinesinde yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtırdıkları banka ve kripto hesaplarını yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkta kullandıranlara yönelik Kahramanmaraş ve Adana'daki operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi