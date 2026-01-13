Haberler

Kahramanmaraş'ta Yağmur Nedeniyle İstinat Duvarı Yıkıldı: Apartman ve Evler Boşaltıldı

Kahramanmaraş'ta aşırı yağışlar sonucu istinat duvarının yıkılması nedeniyle bir apartman ve çevresindeki 3 müstakil ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerinde polis ve AFAD ekipleri müdahale etti.

KAHRAMANMARAŞ'ta yağmur nedeniyle istinat duvarının yıkılması sonucu apartman ile çevresindeki 3 müstakil ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, sabaha karşı Bayazıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın istinat duvarı, aşırı yağmur nedeniyle yıkıldı. Duvarın yıkılma gürültüsüne uyanan apartmandakilerin ihbarıyla bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yeri incelemelerinin ardından apartman ile önündeki 3 müstakil ev güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yapacağı, kontrollerin ardından apartman ve müstakil evlerin güvenli olup olmadığına karar verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
