Kahramanmaraş'ta 'yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuna ilişkin 2 sanığa hapis - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 'yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuna ilişkin 2 sanığa hapis

AA - Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta 'yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuna ilişkin 2 sanığa hapis

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişiyi dükkanından çıkarıp zorla telefonunu aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 2 sanık, 15 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişiyi dükkanından çıkarıp zorla telefonunu aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 2 sanık, 15 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar T.B. ve S.P. taraf avukatları ile mağdur R.G. hazır bulundu.

Sanıkların ifadelerinde suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları 'gece vakti yağma' suçundan 11'er yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

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