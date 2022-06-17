Kahramanmaraş'ta 'yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuna ilişkin 2 sanığa hapis Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişiyi dükkanından çıkarıp zorla telefonunu aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 2 sanık, 15 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişiyi dükkanından çıkarıp zorla telefonunu aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 2 sanık, 15 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar T.B. ve S.P. taraf avukatları ile mağdur R.G. hazır bulundu. Sanıkların ifadelerinde suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkları 'gece vakti yağma' suçundan 11'er yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. AA / Ali Öztürk - Güncel Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta 'yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuna ilişkin 2 sanığa hapis - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.