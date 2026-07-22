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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 29 gram sentetik uyuşturucu, 199 gram sentetik kannabinoid, 466 sentetik ecza hapı, 225 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
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