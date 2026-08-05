Maraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 25 bin 676 uyuşturucu hap, 138 gram sentetik uyuşturucu ile sahte çek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA