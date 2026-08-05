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Maraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Maraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 25 bin 676 uyuşturucu hap, 138 gram sentetik uyuşturucu ile sahte çek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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