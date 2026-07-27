Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 718 uyuşturucu hap, 21 gram esrar, 15 gram sentetik kannabinoid ile suçtan elde edildiği belirlenen 28 bin 400 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA