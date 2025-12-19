Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 1'i tutuklandı. Operasyonda 1288 sentetik hap, 8 cep telefonu ve çeşitli cep telefonu malzemeleri ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, aramada 1288 sentetik hap, 8 cep telefonu ve 23 cep telefonu malzemesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel