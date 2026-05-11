Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı