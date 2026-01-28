Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.




