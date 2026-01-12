Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen narkotik operasyonunda, 8 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 bin 807 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik köpeği köpek "Alfi"nin de yer aldığı aramalarda, hoparlör içerisine gizlenmiş 8 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 bin 807 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Bu yağmurlukların parasını kimin ödediği ortaya çıktı
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim

Yarışmacının verdiği cevap onu da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında