Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik köpeği köpek "Alfi"nin de yer aldığı aramalarda, hoparlör içerisine gizlenmiş 8 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 bin 807 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.