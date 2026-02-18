Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik ekipleri uyuşturucu ticaretine karşı mücadeleye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

