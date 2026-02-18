Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik ekipleri uyuşturucu ticaretine karşı mücadeleye devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA " / " + Mehmet Demir -