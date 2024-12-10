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Kahramanmaraş'ta Uluslararası Endolüminal Cerrahi Sempozyumu Gerçekleşti

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen 'Endolüminal cerrahi: ESD Sempozyumu', Japon ve Türk uzman doktorların katılımıyla başarıyla sona erdi. İleri endoskopi işlemleri ve akalazya hastalığının tedavisi gibi konular ele alındı.

Kahramanmaraş'ta bu yıl ilk kez düzenlenen Japon ve Türk doktorların tecrübelerini paylaştığı "Endolüminal cerrahi: ESD Sempozyumu" sona erdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren sempozyuma Japonya ve Türkiye'den alanında uzman doktorlar katıldı.

Programda, "ileri endoskopi işlemlerinde anestezi", "endolüminal cerrahide geliştirilen diseksiyon ve miyotomi tekniği" gibi konularda sunumlar yapıldı.

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, AA muhabirine, etkinliğin nadir görülen ve yutma güçlüğü olarak bilinen "akalazya" hastalığının tedavisine önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Bilimsel programlarla dolu bir sempozyum gerçekleştiğini aktaran Muhammedoğlu, "Bugün burada ev sahibi olarak, bilimsel içeriklerle dolu, canlı vaka yayınlarıyla zenginleştirilmiş bir sempozyum gerçekleştirdik. Farklı coğrafyalardan değerli meslektaşlarımızın katılımı, etkinliğin uluslararası boyutunu da güçlendirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden katılan uzmanlar ve akademisyenler de etkinliğe ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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