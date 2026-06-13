Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı: 1 İşçi ve 1 İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi

KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. 1 işçi ile 1 itfaiye erinin dumandan etkilendiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Makineden kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri ile 1 işçi dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerindeki ambulanslarda yapılan 2 kişi, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçi ve itfaiye erinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı