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Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın

Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın
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Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş-Adana kara yolu üzerindeki bir tekstil fabrikasının pamuk ve elyaf balyalarının bulunduğu depoda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 30 personelin 7 araç ve 5 su tankeriyle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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