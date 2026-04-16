Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından özel ekip oluşturdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, Kahramanmaraş'taki okulda gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından ailelere psikososyal destek sunmak ve benzer olayları incelemek için özel bir ekip oluşturuldu. Uzman personel, saldırıdan etkilenen ailelerle birebir görüşmelere başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırının ardından uzman personelden oluşan ekiplerin sahaya yönlendirildiği, saldırıdan etkilenen çocuklar ve aileleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin ailelere psikososyal destek sunmasının yanı sıra sosyal hizmet ihtiyaçlarını da tespit ettiği, gerekli yönlendirmelerin titizlikle yapıldığı ifade edildi.

Bakanlık, son günlerde artış gösteren benzer saldırı olaylarına ilişkin de kapsamlı bir araştırma başlatıldığını duyurdu.

Bu kapsamda, olayların nedenleri, risk faktörleri ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik analizlerin yapılacağı kaydedildi.

"Çocukların güvenliği her koşulda öncelik"

Bakanlığın yürüttüğü Sosyal Risk Haritaları çalışmalarının bu süreçte önemli bir veri kaynağı olacağı belirtildi.

Bu kapsamda hane düzeyinde sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergelerin analiz edilmesiyle oluşturulan risk haritalarının, benzer olayların erken tespiti ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada, çocukların güvenliğinin her koşulda öncelik olduğu vurgulanarak, "Ailelerimizin yanında olmaya, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
