Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir silahlı kavgada Osman T. hayatını kaybetti. R.G., pompalı tüfekle ateş ederek Osman T.'yi vurdu ve olayın ardından kaçtı. Polis, şüpheliyi yakaladı ve işlemleri devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde, R.G. (37) ile Osman T. (36) arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. R.G'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Osman T. yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan R.G'yi yakaladı. Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara