Haberler

Kahramanmaraş'ta eşini öldüren şahıs intihar etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Mercimektepe Mahallesi 51020 Sokak'ta T.B. (56) ile eşi D.B. (49) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.B'ye ateş eden T.B, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi

Marmara'daki trajedide iki kaptan için aynı talep
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı
Çin'i sel vurdu! Evin düşme anı kamerada

Ülkeyi vuran felaket! Evin sulara gömüldüğü anlar kamerada
Emekli polis memuru denizde ölü bulundu

Kahreden olay! Emekli polis memurunun cesedi denizde bulundu
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Rusya'dan ABD'ye açık mesaj gibi saldırı: Coca Cola'nın Kiev'deki fabrikasını vurdular

Rusya'dan Trump'a açık mesaj! ABD'li devi Kiev'de vurdular
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı