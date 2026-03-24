Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 8 iş yeri ile 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 1925 fişek, alev gizleyen ve el tutamağı muhafaza ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
