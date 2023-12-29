Kahramanmaraş'ta Şehitleri Anma ve Filistin'e Destek Programı Düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, şehitleri anma ve Filistin'e destek programı düzenlendi.

Afşinbey Caddesi'nde, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı Afşin Temsilciliği ile Yemliha Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen programda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için dualar edilerek İsrail'in Filistin'deki saldırıları protesto edildi.

Afşin Yemliha Derneği Başkanı Halil Karataş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'deki terör saldırılarını ve Filistin'de yaşanan katliamı lanetlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Karataş,"Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşmak ve birkaç gün önce şehit olan askerlerimizi yad etmek, ruhlarına bir Fatiha okumak için bu etkinliği düzenledik. Ayrıca ilçemizin göz önünde olan noktaya gözükmesi için dev bir pankart astık. Hepimizin amacı şehitlerimize ve Filistinli kardeşlerimize sahip çıkmak. Rabbim vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin." açıklamasında bulundu.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından sona erdi.