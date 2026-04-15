Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 5 ölü, 20 yaralı
Kahramanmaraş'ta bir okulda 1'i öğretmen 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladıktan sonra yaşamına son veren İsa Aras Mersinli'nin (16) cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı. Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı