Kahramanmaraş'ta sahipsiz hayvanlar için 195 dönümlük doğal yaşam alanı oluşturuldu

Kahramanmaraş'ta sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması amacıyla kurulan Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından cadde ve sokaklardan toplanan kedi ve köpekler, rehabilitasyon süreçlerinin ardından kentte oluşturulan doğal yaşam alanlarında barındırılıyor.

Valilik ile belediyelerin ortak bütçesiyle yürütülen çalışmalar kapsamında sokaklardan alınan sahipsiz hayvanlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Kapıçam Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Sahipsiz hayvanlar, tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat'ın yanı sıra Elbistan ilçelerindeki 195 dönümlük 3 doğal yaşam alanına yerleştiriliyor.

Kapasitesi artırılan doğal yaşam alanları ve sahiplendirme çalışmalarıyla birlikte kentte sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, AA muhabirine, birliğin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, 13 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda kurulduğunu söyledi.

Birliğin, sahipsiz hayvanların refahını artırmak ve yerel yönetimlerin çalışmalarını ortak bir çatı altında yürütmek amacıyla faaliyet gösterdiğini belirten Beşen, kısırlaştırma, aşılama, tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirme çalışmalarını koordineli şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

"Hayvanlar önce rehabilitasyon merkezine alınıyor"

Toplanan hayvanların doğrudan doğal yaşam alanlarına bırakılmadığını vurgulayan Beşen, şöyle konuştu:

"Cadde ve sokaklardan alınan sahipsiz hayvanlarımız önce tam donanımlı Kapıçam Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor. Burada veteriner hekimlerimiz tarafından sağlık kontrolleri yapılıyor, tedaviye ihtiyaç duyanlar tedavi ediliyor, kısırlaştırma ve aşılama işlemleri tamamlanıyor. Tüm işlemlerin ardından hayvanlarımız doğal yaşam alanlarına naklediliyor."

Doğal yaşam alanlarının geliştirilmesi, kısırlaştırma ve aşılama programlarının yaygınlaştırılmasıyla rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Beşen, merkezde iki, Elbistan ilçesinde ise bir doğal yaşam alanı bulunduğunu söyledi.

Kapasite 10 bine çıkarıldı

Beşen, ilk etapta 2 bin 600 hayvan kapasiteli olarak planlanan doğal yaşam alanlarının yaklaşık altı ay içinde 10 bin hayvan kapasitesine ulaştırıldığını belirtti.

Çalışmaların 9 veteriner hekim, 13 teknik personel ve 61 idari personelden oluşan 83 kişilik ekiple yürütüldüğünü ifade eden Beşen, sahipsiz hayvanların güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla faaliyetlerin aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Beşen, vatandaş memnuniyeti ile hayvan refahını birlikte gözeten uygulamaları sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.