Haberler

Kahramanmaraş'ta Dere Taştı: Mahsur Kalan Kişi İş Makinesiyle Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Zeytin Deresi'nin taşması sonucunda mahsur kalan bir vatandaş DSİ iş makinesiyle kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta sağanak nedeniyle Zeytin Deresi'nin taşması sonucu mahsur kalan bir kişi, DSİ'ye ait iş makinesiyle kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerinde etkisini artırarak sağanağa döndü. Sağanak yağmur şehrin kırsallarında birçok dere ve akarsuların debisinin yükselip taşmasına neden oldu. Merkez Onikişubat ilçesinde yağmur nedeniyle Zeytin Deresi'nin taşması sonucu bir vatandaş karşı kıyıda mahsur kaldı. O bölgede çalışma yapan DSİ'ye ait iş makinesinin operatörüne bilgi verilmesi üzerine, operatör mahsur kalan vatandaşın yardımına gitti. İş makinesinin kepçesinin üstüne çıkan vatandaş daha sonra operatör tarafından güvenli bölgeye alındı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Binlercesi kaçtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

Görüntü Türkiye'den! En mutlu günü dramla bitti
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı bitti, saha karıştı

Maç bitti olanlar oldu
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

Görüntü Türkiye'den! En mutlu günü dramla bitti
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...