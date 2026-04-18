Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yollar adeta göle döndü, Aşık Mahzuni Şerif Tüneli ulaşıma kapatıldı. Çok sayıda araç mahsur kalırken, itfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.

Kahramanmaraş'ta aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş-Göksun kara yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, su sızması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgeye polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sürücüler ise geçici olarak eski yola yönlendirildi.

Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'ndeki su sızması nedeniyle ulaşıma kapatılan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

Yağmur ve dolunun etkili olduğu kentte, Batı Çevre Yolu'nda meydana gelen su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Araçlarının üzerine çıkan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
