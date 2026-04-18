Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Kahramanmaraş'ta aralıklarla süren sağanak yağış nedeniyle yollar su birikintileri ile dolarken, Aşık Mahzuni Şerif Tüneli ulaşıma kapatıldı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, bölgeye acil ekipler sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlarla sürücüler zor anlar yaşadı.
Kahramanmaraş-Göksun kara yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, su sızması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Bölgeye polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sürücüler ise geçici olarak eski yola yönlendirildi.
Kaynak: AA / İzzet Mazı