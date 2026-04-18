Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta aralıklarla süren sağanak yağış nedeniyle yollar su birikintileri ile dolarken, Aşık Mahzuni Şerif Tüneli ulaşıma kapatıldı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, bölgeye acil ekipler sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlarla sürücüler zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş-Göksun kara yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, su sızması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgeye polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sürücüler ise geçici olarak eski yola yönlendirildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
İlhan Palut: Fenerbahçe maçında gücümüzü göstereceğiz

Fenerbahçe'ye meydan okudu
Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı
Soğuk savaş devam ediyor! Aziz Yıldırım, Ali Koç'la kendisine ayrılan koltuğa oturmadı

Soğuk savaş devam ediyor! Ali Koç'la yan yana oturmayı reddetti