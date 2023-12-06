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Kahramanmaraş'ta Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

6 Aralık 2023 14:28 Son Güncelleme: 14:30 Abone Ol

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polis ekipleri tarafından özel gereksinimli çocuklarla çocuklar için etkinlik düzenlendi. Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere boyama kitapları ve kalemler hediye edildi.