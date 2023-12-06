Kahramanmaraş'ta Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polis ekipleri tarafından özel gereksinimli çocuklarla çocuklar için etkinlik düzenlendi. Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere boyama kitapları ve kalemler hediye edildi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polis ekiplerince özel gereksinimli çocuklarla çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda düzenlenen proformada, polis ekipleri, özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilendi.
Programda, öğrencilere boyama kitapları ve kalemleri hediye edildi.