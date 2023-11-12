Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mislina Sarı (22), yaşamını yitirdi.

?Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Mislina Sarı yönetimindeki 46 AGG 562 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, motoru da fırlayarak ağacın yanındaki otobüs durağına çarpıp kullanılmaz hale getirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mislina Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mislina Sarı'nın hurdaya dönen araçta sıkışan cenazesi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

Sarı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.