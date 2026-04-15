Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı… Rtük: Olay Anına Ait Görüntüler ve Travmatik İçerikler Kesinlikle Paylaşılmamalıdır

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin, "Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır" açıklamasını yaptı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Nisan 2026'da Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen elim hadiseye ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması önem arz etmektedir:"

Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır."

Kaynak: ANKA