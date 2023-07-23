Kahramanmaraş'ta orman yanına müdahale sürüyor
Güncel Haberler
Kahramanmaraş'ta orman yanına müdahale sürüyor Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan müdahalesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Kahramanmaraş'ta orman yanına müdahale sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan müdahalesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Orman Genel Müdürlüğü, Onikişubat'ta meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru - Güncel