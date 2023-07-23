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Kahramanmaraş'ta orman yanına müdahale sürüyor

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Kahramanmaraş'ta orman yanına müdahale sürüyor Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan müdahalesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kahramanmaraş'ta orman yanına müdahale sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan müdahalesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, Onikişubat'ta meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru - Güncel

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