Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yenidemir Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 5 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 30'u gönüllü 225 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor.

50 hektar alanda etkili oluyor

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, "Yangına 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağıyla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar 5 hektarı tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor." diye konuştu.

Askerler de destek veriyor

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Bir komando bölüğü, 8 asayiş, 5 trafik timi ve 48 güvenlik korucusu müdahale çalışmalarına destek veriyor.

Jandarma ekipleri, civar köylerdeki muhtarlara da bilgilendirme çalışması yapıyor.