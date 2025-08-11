Kahramanmaraş'ta Orman Bölge Müdürlüğü Lojmanında Yangın Çıktı
Onikişubat ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğüne ait kullanılmayan lojmanda çıkan yangına, 2 helikopter ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğüne ait kullanılmayan lojmanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Maarif Mahallesi'ndeki Orman Bölge Müdürlüğü lojmanlarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle ahşap lojmandan fırlayan parçalar, çevrede bulunan bahçelerde yangınlara sebep oldu.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel