Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Kahramanmaraş'ın Nurhak, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.
Kahramanmaraş'ın Nurhak, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçelerde okulların bugün tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı