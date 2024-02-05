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Kahramanmaraş'ta Okullar Deprem Anması Nedeniyle Tatil Edildi

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Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.

KAHRAMANMARAŞ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yapılacak anmalarda yoğunluk yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:

"06 Şubat 2023 tarihinde, İlimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü olması sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul/kurumlarda eğitim ve öğretime 06 Şubat 2024 tarihinde bir 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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