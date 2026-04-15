Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Olayın failinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda yaşanan silahlı saldırıda 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ünlüer, saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Bir çocuğun sırt çantasında getirdiği silahları okula soktuğunu belirten Ünlüer, şöyle konuştu:

"8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin öğrencilerin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralımız var. Bunlardan 4'ü ameliyatta şu an, ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil."

Saldırgan da ölü

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
