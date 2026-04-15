Saldırganın cenazesi zırhlı polis aracıyla okuldan çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Saldırganın cenazesi zırhlı polis aracıyla okuldan çıkarılırken, kalabalık tarafından durdurulmaya çalışıldı.
Kahramanmaraş'ta bir okulda 1'i öğretmen 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladıktan sonra yaşamına son veren İsa Aras Mersinli'nin (16) cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı. Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı.
Haber: Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı