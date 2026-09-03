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Şehit Öğrenci Doğum Gününde Anıldı

Şehit Öğrenci Doğum Gününde Anıldı
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Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik, doğum gününde mezarı başında ailesi ve vatandaşlarca dualarla anıldı. Baba Şişik, adalet ve caydırıcı ceza talep etti.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da okula düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Şişik'in Şeyhadil Mezarlığı'ndaki kabri, doğum günü dolayısıyla ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Ziyarette, Şişik ve saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Bayram Nabi Şişik'in mezarına çiçek, fotoğrafının bulunduğu tablo ve Türk bayrağı motifli balonlar bırakıldı.

Bayram Nabi Şişik'in babası İsmail Şişik, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun, öğretmeninin ve saldırıda hayatını kaybedenlerin kendilerine ve memlekete büyük bir değer kattığını söyledi.

Şişik, çocuğunu ve saldırıda hayatını kaybedenleri unutmayacağını belirterek, "Devletimiz bize sahip çıktı. En yüksek makamlar tarafından ağırlandık. Allah razı olsun. Allah devletimize, vatanımıza, milletimize zeval vermesin." dedi.

Davada sanıkların ayrı ayrı olası kastla yargılanmasını istediklerini belirten Şişik, "Cezanın amacı caydırıcılıktır. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması, okullarımızın ve çevrelerinin güvenli ortamlar olması adına cezanın en üst sınırdan verilmesini talep ediyoruz. Adalete güveniyoruz." diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybeden Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara da Bayram Nabi Şişik'in doğum günü dolayısıyla mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Yarın saat 09.00'da ilk duruşmanın görüleceğini belirten Kara, adaletin tecelli edeceğine inandığını ifade etti.

Kara, sanıkların yargılanmasına ilişkin de "Bana kalsa anne ve baba birinci derecede çocuktan daha suçlu. Annesinin de olası kastla yargılanmasını istiyorum. Babası olası kastla yargılanıyorsa annesi de yargılansın." ifadelerini kullandı.

Olay

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA
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