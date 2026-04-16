Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda bir öğretmen ile veli can kaybının artmasını önledi
Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ve bir veli, saldırgana müdahale ederek daha fazla can kaybını önledi. Olayda hayatını kaybeden 9 kişiden biri öğretmen, 8'i ise öğrenci. Yaralıların tedavisi devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta dün okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ile bir veli, saldırgana müdahale ederek can kaybının artmasına engel oldu.
Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri matematik öğretmeni Ayla Kara olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 5 silah ve şarjörlerle okula gidip rastgele ateş etmeye başlayan saldırganı bir öğretmen engellemek için canı pahasına üzerine kapandı.
Okul içerisinde bu olaylar yaşanırken, silah seslerini duyan bir veli de olayın yaşandığı yere gelerek Mersinli'yi engellemek için bıçakla müdahalede bulundu.
Saldırganın engellenmesiyle can kayıplarının artmasının önüne geçildi.
Olayda yaralanan öğretmenin tedavisi hastanede sürüyor.